Junior Vianna, Faela Maya e Rod Bala analisam do piseiro ao 'forró pé duro'; ouça o podcast É Hit

A sanfona, a zabumba e o triângulo são os sons que regem a base do forró. Historicamente, essa união é conhecida com origens em cidades do interior. Em 2021, o gênero nordestino segue ganhando tons e instrumentos — uns aceitando e outros não. O piseiro, por exemplo, lidera os rankings de aplicativos de streaming. No interior do Ceará, o "forró pé duro" é outro produto com público fiel.

No 19º episódio do podcast É Hit, convidamos o cantor Junior Vianna, a youtuber Faela Maya e o produtor Rod Bala para conversar sobre o forró de interior.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

05min - Junior Vianna fala como se descobrir cantor de interior

09min20 - A explicação sobre o forró pé duro

23min20 - Rod Bala sobre os sucessos do forró em 2020

31min30 - Situações engraçadas em confusões em festas do interior

No bate-papo, Faela Maya conta casos típicos de festas interioranas. Já Rod Bala avalia como gênero nordestino mudou na última década. O forrozeiro Junior Vianna relatou como o púbico recebe o repertório sobre vaquejadas.

