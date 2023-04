Geremias Berdinazzi morre em O Rei do Gado? Veja o que acontece com o personagem na novela

Geremias, personagem interpretado pelo ator Raul Cortez na novela 'O Rei do Gado', passará por maus bocados ao levar um tiro, mas sobreviverá após sair do estado grave. O italiano vai começar uma busca pelo herdeiro, a quem destinará uma fortuna com terras, café e cabeças de gado.

Alguns personagens próximos a Geremias, que não morrerá no folhetim, serão cotados para a escolha. Luana (Patrícia Pillar), Rafaela (Gloria Pires), que diz ser parente dele, e Tavinho (Guilherme Fontes) são os mais considerados.

Cada personagem

Rafaela é, na verdade, uma impostora, que finge ser a filha de Giácomo (Manoel Boucinhas), irmão de Geremias e morto em um grave acidente. Ela vai atirar no fazendeiro, mas o plano não dá certo.

A sobrinha real é, no entanto, Luana. Ela se chama Marieta, sobreviveu ao acidente ao lado do pai e perdeu a memória. Após um tempo, ela vai se lembrar da origem, descobrindo que é Marieta Berdinazi.

Tavinho até chega ao posto de quase filho de Geremias com a convivência, mas quem fica com a fortuna é Giuseppe, que surge no fim da novela. Vivido por Emílio Orciollo Neto, ele é o filho do filho que Bruno teve na Itália durante a guerra, sendo sobrinho-neto de Geremias.

Trama principal

O Rei do Gado mostra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Os personagens principais são descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.