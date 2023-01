Quem acha 'O Rei do Gado' na novela? Saiba como personagem é encontrado

O Rei do Gado só aparece após 20 capítulos de sua falsa morte. Conforme narrativa já exibida na emissora, ele estará magro, sujo e faminto.



Conforme o portal Memória Globo, Mezenga sobreviveu comendo larvas, minhocas e lesmas. Entretanto, ele consegue fazer marcas em árvores para a equipe de busca improvisada achá-lo.

Em uma última expedição a pedido de Luana (Patricia Pillar) encerrá o caso. Bruno será encontrado quase morto nas margens do Rio Araguaia.

Trama principal

O Rei do Gado mostra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Os personagens principais são descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil com criação de gado e plantações de café, respectivamente.