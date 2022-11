Saiba quem é Luana Berdinazzi, uma das protagonistas de 'Rei do Gado'

No ar em Vale a Pena Ver de Novo, a novela 'O Rei do Gado', da Rede Globo, contará com a presença de Luana Berdinazzi, interpretada por Patricia Pillar, a partir desta terceira semana da trama.

A boia-fria tem uma história cheia de mistérios e segredos do passado. Sem memória após um acidente que matou toda sua família, ela foi batizada por uma freira com o nome de Luana.

No decorrer da novela, descobre-se que Luana é, na verdade, Marieta Berdinazzi, filha de Giácomo Berdinazzi (Manoel Boucinhas) e sobrinha de Geremias Berdinazzi (Raul Cortez), um fazendeiro rico da região.

História de amor entre Bruno Mezenga e Luana Berdinazzi

Luana Berdinazzi protagoniza uma história de amor com o rei do gado, Bruno Mezenga (Antonio Fagundes). Após semanas de relacionamento com Bruno, Luana se lembrará que é uma Berdinazzi.

Desesperada ao perceber que carrega o sangue e o nome da família que é rival do amado, a jovem decide fugir da fazenda, sem revelar o motivo. Antes de sair, ela deixa um bilhete com a revelação a Bruno, que será entregue por Dimas (Paulo Coronato) ao patrão.

Apesar dos desafios enfrentados pelo casal, Bruno e Luana vivem um romance e têm um final feliz na novela. A jovem também será oficialmente reconhecida como sobrinha de Geremias, selando a paz entre os Mezenga e os rivais.