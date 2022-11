Leila Lopes fez filme adulto após 'Rei do Gado'; relembre carreira da atriz

A atriz Leila Lopes, morta em 2009, retornou à tela da TV Globo com a reprise da novela 'O Rei do Gado', que começou a ser exibida nessa segunda-feira (8) no Vale a Pena Ver de Novo. Ela interpretou o papel de Suzane.

Leila nasceu em 1959, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Nos anos 90, ela entrou para a Rede Manchete e participou da minissérie "O Guarani".

Na TV Globo, a atriz também ficou conhecida por atuações em "Pantanal", em 1990, quando interpretou Lúcia, e Renascer", em 1993, no papel da professorinha Lu.

Entre outras obras que ela participou, estão as novelas "Hilda Furacão" e "Caça Talentos", da Globo; "Escolinha do Barulho", da Record e o filme "A Semente".

Filmes adultos

Os últimos trabalhos de Leila envolviam conteúdos pornográficos. Após anos atuando em novelas, ela entrou para o elenco da produtora de filmes pornográficos Brasileirinhas, com o filme "Pecados e Tentações".

Em março de 1997, ela havia feito seu primeiro trabalho para o público: um ensaio para a 'Revista Playboy'. Em seus anos finais, Leila foi apresentadora dos programas "Entre 4 Paredes" e "Calcinha Justa".

Morte trágica

Leia cometeu suicídio em 3 de dezembro de 2009, aos 50 anos. A atriz foi encontrada morta em sua residência em São Paulo. A polícia não encontrou nenhum sinal de violência física.

Antes de tirar a própria vida, ela deixou uma carta, com trechos divulgados pelo jornal O Globo. “Não chorem, não sofram, eu estou ABSOLUTAMENTE FELIZ!!! Era tudo o que eu queria: ter paz eterna com meu Deus e, se possível, com minha mãe", diz a carta.

"Não é por falta de dinheiro, pois com o que tenho posso morar aqui, em Floripa ou no Sul. Mas acontece que eu não quero mais morar em lugar nenhum. Eu não quero envelhecer e sofrer", desabafou.