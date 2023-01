Quem matou Ralf em O Rei do Gado? Novela faz revelação surpreendente

Após enganar diversas pessoas e acumular inimigos, o golpista Ralf (Oscar Magrini) de "O Rei do Gado" terá uma morte cruel. O vilão levará uma surra dos capangas do marido de Suzane (Leila Lopes) e será deixado para morrer desmaiado em uma praia. No entanto, quem dará o desfecho será Marcos (Fábio Assunção), que enterrará o padastro vivo.

Marcos não enterra Ralf completamente e deixa sua cabeça de fora, mas a maré vai subir e o golpista morrerá afogado. A morte ocorre no capítulo 130. Atualmente, a TV Globo já passa dos 20 episódios no "Vale a Pena Ver de Novo".

Marcos assumirá culpa

No final da novela, Marcos assumirá a culpa, mas será condenado pela Justiça somente por vilipêndio de cadáver, pois o advogado do playboy mentiu em sua tese de defesa ao afirmar que o seu cliente teria enterrado Ralf morto. A versão convencerá o júri.

Entretanto, para as pessoas mais próximas, Marcos admitirá a culpa e revelará que enterrou Ralf vivo para se vingar pelas situações que o bandido fez Léia (Silve Pfeifer) passar.