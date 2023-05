Qual novela vai substituir 'O Rei do Gado'? Veja próxima programação da Globo

A novela "O Rei do Gado" vai ser substituída por "Mulheres Apaixonadas", na programação do Vale a Pena Ver de Novo. A colunista Patrícia Kogut, do portal O Globo, publicou nesta sexta-feira (5) que a decisão já foi tomada pela Globo.

A produção é de Manoel Carlos, e foi exibida pela primeira vez em 2003, no horário das 21h. Posteriormente, chegou a ser reprisada entre 2008 e 2009.

Além disso, a novela ainda consagrou a estreia de Bruna Marquezine, que brilha como protagonista do filme "Besouro Azul", novo filme da DC filmado em Hollywood, nos Estados Unidos.

Nela, Bruna fez Salete, filha de Fernanda, interpretada por Vanessa Gerbelli.

História da novela

A novela conta a história de Helena, interpretada por Christiane Torloni, que revive um romance com o médico César (José Mayer). No entanto, a diretora de uma escola é casada com o saxofonista Téo (Tony Ramos).

A trama discute temáticas importantes, como violência doméstica, e alcoolismo. Uma das personagens é espancada pelo marido, e essa realidade é retratada e debatida.

No elenco, estão nomes como Rodrigo Santoro, Susana Vieira, Camila Pitanga, Carolina Dieckmann, Erik Marmo, Carol Castro, entre outros.