Bruna Marquezine revela insegurança com participação em 'Besouro Azul': 'exigiu muito de mim'

A atriz brasileira Bruna Marquezine, 27 anos, revelou, em entrevista à revista Quem, ter sentido insegurança e vulnerabilidade após ser anunciada como protagonista do novo filme da DC, "Besouro Azul". "Foi muito bom me sentir, de novo, tão vulnerável, insegura, e sentir tanto frio na barriga", relatou.

A produção foi filmada em Hollywood, nos Estados Unidos, no primeiro semestre de 2022. O longa tem previsão de estreia para agosto de 2023.

Bruna Marquezine Atriz "Foi uma experiência que exigiu muito de mim em aspectos que, até então, eu nunca tinha vivenciado. Foi uma experiência muito emotiva e desafiadora, mas muito bonita. Foi muito bom poder sentir tudo isso".

Além disso, a atriz afirmou ter sido um "grande desafio" atuar em outra língua. "Porque eu sinto em português. Para mim, a atuação é muito de estar presente, ter acesso e estar conectada com minhas emoções, então fazer essa transição para o inglês e ainda passar toda a emoção, estar presente, era uma grande preocupação".

Por fim, ainda relatou que se surpreendeu com o ambiente, por ser diferente. "Por mais que eu tenha crescido nessa indústria, a dinâmica é diferente, a logística, e estar com tantas profissionais. Trabalhar com a Susan Sarandon, que é uma uma atriz que, desde que eu me lembro, admiro", concluiu.

Elenco de 'Besouro Azul'

Bruna Marquezine foi selecionada para o elenco do filme internacional 'Besouro Azul', da DC, logo após ser aprovada pela Warner Bros. para o papel. Segundo o site estadunidense The Wrap, Bruna fará a personagem Penny, protagonista feminina do filme.

Além de Bruna, Xolo Maridueña, da série 'Cobra Kai', será o protagonista Jaime Reyes, interesse amoroso da personagem da brasileira. Esse, inclusive, será o primeiro filme da DC com um super-herói latino.

O elenco ainda terá nomes como Belissa Escobedo e Harvey Guillén. Belissa fará Milagros Reyes, a irmã mais nova de Jaime Reyes, mas o personagem de Harvey não teve mais detalhes divulgados.

Com estreia prevista para 18 de agosto de 2023, o filme tem roteiro de Gareth Dunnet-Alcocer, que escreveu o remake de “Scarface” e também “Miss Bala”, e direção de Angel Manuel Soto.

Este, inclusive, não é o primeiro contato de Bruna com o estúdio. Ela já havia feito teste para o papel de Supergirl, no filme 'The Flash', mas perdeu para a atriz Sasha Calle.