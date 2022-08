Xolo Maridueña faz homenagem para Bruna Marquezine no dia do aniversário da atriz

Apontado como o novo affair de Bruna Marquezine, o ator Xolo Maridueña publicou uma série de fotos com a atriz, além de uma homenagem para parabenizá-la pelo seu aniversário de 27 anos, comemorado nesta quinta-feira (4).

“Feliz aniversário, monstro da fofoca. Mesmo depois de gravarmos um filme inteiro juntos você ainda me tolera, o que significa que merece o aniversário mais feliz de todos. Obrigado por pedir todas as sobremesas quando comemos, por me ensinar as melhores frases - 'filha da puta' é de longe a minha favorita - e acima de tudo, obrigada por ser tão boba”, escreveu ele na legenda das imagens.

Xolo compartilhou com os seguidores 10 imagens, entre fotos de vídeos, de vários momentos especiais com a atriz, incluindo um que mostra os dois visitando o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e outro que pulam em um rio de mãos dadas. Apesar das especulações, eles ainda não oficializaram a relação publicamente.

'Besouro Azul'

Ele e Bruna interpretam par romântico no filme “Besouro Azul”, que terminou de ser gravado no último dia 18 de julho.

No Brasil, além da visita ao Cristo Redentor, Xolo participou de uma festa julina ao lado de Bruna Marquezine e Sasha Meneghel e outros amigos das celebridades.