Xolo Maridueña e Bruna Marquezine visitam o Cristo Redentor e usam o mesmo colar

Na manhã de terça-feira (2), os atores Bruna Marquezine e Xolo Maridueña visitaram o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Fãs da atriz brasileira registraram o passeio turístico nas redes sociais.

Bruna postou no Instagram somente uma imagem com a vista do ombro da estátua. Já Xolo publicou um clique no carro. Outro detalhe que chamou atenção nas imagens é que os atores estavam usando o mesmo colar.

Visita ao Brasil

Desde as gravações do filme “Besouro Azul”, nos Estados Unidos, especula-se que eles estejam vivendo um romance na vida real. Xolo dá vida ao protagonista do longa, já Bruna será Jenny, par romântico do personagem principal. Com o fim das filmagens em solo americano, o ator veio visitar Bruna no Brasil.

Na última semana, eles curtiram juntos uma festa de São João que também contou com presença de celebridades como Sasha Meneghel e João Figueiredo. A reunião aconteceu na mesma semana que Sasha celebrou o aniversário de 24 anos.