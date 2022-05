Bruna Marquezine reage a imagens vazadas de par romântico no filme 'Besouro Azul'

Bruna Marquezine reagiu a imagens vazadas de par romântico dela, interpretado pelo ator estadunidense Xolo Maridueña, no novo filme da DC "Besouro Azul". Durante a noite desta quarta-feira (25), a atriz mostrou uma fotografia do colega nos bastidores de filmagem nos stories de seu Instagram.

"Ai papi", escreveu na legenda do vídeo gravado, enquanto mordia o lábio inferior para reforçar o impacto da imagem nela.

Após compartilhar reação, internautas brincaram com o vídeo: "Bruna Marquezine representando todo o fandom do Xolo", escreveu um seguidor no Twitter.

Primeiro super-herói latino da DC

Besouro Azul será a estreia de Xolo no cinema. Ele interpretará Jaime Reyes, o primeiro super-herói latino no universo da DC. O filme tem estreia prevista para 18 de agosto de 2023.

O elenco ainda terá nomes como Belissa Escobedo e Harvey Guillén. Belissa fará Milagros Reyes, a irmã mais nova de Jaime Reyes, mas o personagem de Harvey não teve mais detalhes divulgados.

Bruna Marquezine foi confirmada como protagonista feminina do longa e a atriz divulgou vídeos do momento em que recebeu a notícia do produtor John Rickard.