Bruna Marquezine agradece apoio após anúncio de papel em 'Besouro Azul'

A atriz e modelo Bruna Marquezine fez um longo desabafo, na noite desta sexta-feira (11), em seu Instagram, para agradecer o apoio do público com o anúncio do papel de protagonista feminina no filme "Besouro Azul", novo longa da DC.

Bruna não conseguiu segurar as lágrimas e fez uma sequência de stories para agradecer o apoio e o carinho das pessoas, mas também desabafou sobre críticas que recebeu no passado. Ela revelou que chegou a duvidar de seu merecimento.

Segundo o Gshow, a intérprete de Penny não se esqueceu dos fãs.

"Isso é tão raro hoje em dia, de ver tanta gente vibrando, mandando energia positiva nas redes sociais. Eu quero agradecer e quero que saibam o quanto eu tô aproveitando cada segundo desse momento. É muito especial saber que tem pessoas que torcem por você e celebram sua vitória, principalmente por a gente saber que a internet é um lugar hostil, às vezes", desabafa Bruna.

Bruna disse que críticas já a abalaram, mas que sabe que o sucesso é fruto do seu trabalho. "Por muito tempo, eu acreditei e comecei a me questionar se eu era merecedora do lugar que eu ocupava. Eu sou. Não é que eu trabalho há 20 anos da minha vida? Não é que eu batalhei à beça?!", reflete a atriz.