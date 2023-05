Viih Tube mostra rosto da filha, Lua, pela primeira vez e se declara para Eliezer

A influenciadora Viih Tube compartilhou a primeira imagem da filha Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer do Carmo. Em publicação no Instagram nesta quinta-feira (4), revelou que faz um ano desde que conheceu o marido pela primeira vez.

"Faz um ano que nos conhecemos pessoalmente. Para você era só um trabalho juntos, pra mim, já era um gato que eu queria ficar, e não se tocava", brincou.

Viih Tube Influenciadora "Se me contassem naquele dia 'ah, esse cara que você ficou hoje, vai ser pai da sua filha, vocês vão casar, comprar uma casa juntos, dividir a vida e tudo isso em um ano', eu nunca acreditaria".

"Nunca acreditaria que seria tão perfeito e incrível como está sendo", acrescentou. "Você é o cara mais incrível que já conheci, o melhor pai que eu podia dar pra minha filha e o melhor esposo que eu poderia ter!".

Na homenagem ao influenciador, Viih Tube não conteve elogios: "sem contar que é o cara mais gostoso, engraçado, inteligente, criativo, paciente, gentil, parceiro que já conheci na minha vida, e agora é meu esposo!".

Proteger a filha

Após Lua nascer, Viih Tube revelou que não queria mostrar o rosto da filha para proteger a recém-nascida. A decisão foi tomada porque Virginia e Zé Felipe sofreram alguns ataques com Maria Flor, filha do casal.

"Não quero que a Lua passe pelo o que a Maria Flor passou com a Virginia (Fonseca). O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso", detalhou.

No entanto, ela não pretendia esconder o rosto para sempre. Apenas desejou compartilhar no próprio tempo. "Eu vou mostrar! Mostrei a gravidez inteira, não é agora que não vou mostrar, mas no meu tempo! Quem me recomendou isso foi a MC Loma, ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa", disse Viih Tube.