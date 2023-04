Viih Tube cita Virginia ao falar o motivo de não mostrar o rosto da filha; assista

A influenciadora digital Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas, na noite dessa sexta-feira (28), para interagir com fãs. Questionada sobre o motivo por não revelar o rosto da filha nas redes sociais, ela disse sentir medo.

"Na primeira semana, tive um surto de preocupação em excesso. Comecei a ter medo de tudo, de verem ela, de saberem tudo dela. Fiquei com medo porque o mundo está muito perdido".

Ela continuou, afirmando que mostrará a filha, mas "no seu tempo": "Quem me recomendou isso foi a MC Loma, ela demorou quase um mês para mostrar a Melanie. Ela disse que foi a melhor coisa".

"Não quero que a Lua passe pelo que a Virginia passou com a Maria Flor. O povo começou a falar mal de um bebê que é a coisa mais linda do mundo. Falando de aparência. Ela e Zé Felipe passaram por um nervoso, não deve ter sido fácil. As pessoas são muito maldosas, não quero passar por isso", contou ela no Instagram.

A ex-BBB ainda revelou diversas coisas sobre a vida da filha, como quem deu o primeiro banho, e que a pequena fará um ensaio "new born": Vai ser um momento especial para mim. Estar com a cabeça bem, ainda mais com os medos que eu tive no início. Estou mais em paz".