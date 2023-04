Regiane Alves reúne ex-marido e ex-sogra Regina Duarte em aniversário do filho

A atriz Regiane Alves reuniu o ex-marido, o diretor João Gomez, e a ex-sogra, Regina Duarte, na comemoração do aniversário de 9 anos do filho mais velho, João Gabriel. Regiane compartilhou o momento de celebração em sua página no Instagram

A atriz e o diretor João Gomez se separaram em 2018 e são pais também de Antônio, de 7 anos.

João é filho da atriz e ex-ministra Regina Duarte. Atualmente ele está casado com a também atriz Talita Younan, com quem tem uma filha, Isabel, de 2 anos.

Regiane Alves assumiu em fevereiro que está namorando o empresário carioca Duda Peixoto, de 48 anos.

Na publicação feita por Regiane no Instagram, que mostra fotos com a avó de João Gabriel e com o ex-marido, famosos aproveitaram para enviar felicitações ao filho de Regiane Alves. "Ahh parabéns pra esse menino lindo! A carinha dele feliz é tudo!", disse a atriz Fabiana Karla.