Fã cearense de Beyoncé vai a shows da turnê Renaissance na Suécia e relata experiência: 'surreal'

Quão longe uma fã pode ir para assistir a um show do seu ídolo? A cearense Iandara Rayane de Almeida, de 26 anos, não mediu esforços para realizar seu sonho e viajou à Suécia para ver de pertinho a estreia da turnê 'Renaissance' da cantora Beyoncé, ocorrida na última quarta-feira (10).

De fazer inveja a qualquer admirador de Queen B, a tripulante de navio cruzeiro, que mora em Fortaleza, prestigiou as duas primeiras datas da série de apresentações da diva pop, nos dias 10 e 11 de maio, na capital Estocolmo.

Em conversa com o Diário do Nordeste, Iandara, fã de Beyoncé há 15 anos, compartilhou como foi a experiência de testemunhar o tão aguardado retorno de uma das maiores cantoras do mundo aos palcos.

Preparação para a viagem

Atravessar um continente em busca de um sonho requer planejamento. A cearense conta que a preparação para a viagem começou no momento em que a 'Renaissance World Tour' foi anunciada, em fevereiro.

Com três meses de antecedência, ela diz que comprou o ingresso antecipadamente, reservou o hotel e ainda contou com a sorte de a data das férias coincidirem com o início da turnê.

Surpresas e expectativa sobre o show

Quando chegou o grande dia, a apresentação superou todas as expectativas de Iandara Rayane. A estrutura grandiosa, digna da magnitude da artista, foi o que mais a surpreendeu. Os diversos artefatos tecnológicos foram um show à parte, com direito a tanque de guerra, um cavalo prateado gigante, robôs e até um figurino que mudava de cor.

Legenda: Iandara Rayane na arquibancada durante o primeiro show da turnê Foto: Arquivo pessoal/Iandara Rayane

"O que mais me surpreendeu foi a estrutura, ela sempre trabalha com estruturas grandiosas, mas nem sempre ela vem ao Brasil com a estrutura completa da turnê. Ter a minha primeira experiência de poder ver um show dela fora foi realmente muito surpreendente, porque você pode ver a estrutura completa. É realmente algo grandioso", revela.

Para Iandara, o que mais chama a atenção em Beyoncé é ela ser uma artista multifacetada. "Ela é completa, uma ótima cantora, dançarina, performer. Para mim, ela é sinônimo de artista completa", diz a fã, orgulhosa.

Encontro de brasileiros

Conforme o relato da cearense, os fãs brasileiros são os mais dedicados e não poderiam deixar de prestigiar o show. "Tanto no primeiro dia, quando fiquei na arquibancada superior, como no segundo show, quando fiquei na área vip, vi vários brasileiros. A maioria dos que eu encontrei já moram fora, principalmente em Portugal", ressalta.

A presença dos brasileiros no espetáculo não passou despercebida por Beyoncé, que notou os diversos admiradores. Enquanto se preparava para cantar "Drunk in Love", a norte-americana do Texas falou para a plateia: "Eu vejo que brasileiros estão aqui", levando os fãs à loucura.

Experiência do show

Sobre a experiência do show, ela descreve como 'surreal e inimaginável'.

"Eu jamais imaginava de poder estar presente, principalmente num show que seria a abertura de uma turnê, em que os ingressos esgotaram em questão de segundos. Inclusive, eu consegui comprar o ingresso um dia antes através de uma revenda no próprio site, foi uma sorte que eu realmente tive", relembra.

Sentir a potência de Beyoncé de perto vai ser algo para permanecer na memória de Iandara. "Foi uma experiência incrível, não tenho palavras para descrever. Eu também não imaginava que eu poderia ficar tão perto dela".

Curiosidades sobre assistir a um show fora do país

A tripulante de navio cruzeiro ainda fez um comparativo sobre assistir a um show no exterior e as diferenças de comportamento dos fãs. Segundo ela, o público na Suécia é bem mais contido que no Brasil, em que as pessoas passam horas na fila, acampam e não medem esforços por um lugarzinho na grade.

"Como era o meu primeiro show fora, em um país que eu não conhecia, eu achei que era no mesmo estilo do Brasil, que as pessoas acampavam na fila, faziam festa, ficavam cantando, mas, na verdade, foi totalmente diferente. Como eu estava na área vip, cheguei uma hora antes dos portões abrirem e só tinha uma pessoa na minha frente na fila. Isso se fosse no Brasil seria totalmente diferente", avalia.

A cearense relatou ainda um incômodo com a pouca interação do público no setor da arquibancada, já que estava acostumada com a agitação do público brasileiro.

"Por um lado me incomodou um pouco, quando eu estava no primeiro show na arquibancada, as pessoas simplesmente não tinham nenhuma reação no show, só sentavam e assistiam ao show, não davam um grito, não batiam palma, não tinha nenhuma interação, isso acabou me incomodando um pouco, mas talvez seja da cultura deles", analisa.

Vinda de Beyoncé ao Brasil

Agora, a expectativa é que a estrela pop venha ao Brasil no próximo ano para que mais fãs possam viver a mesma experiência.

A série de shows da cantora começou neste mês de maio pela Europa e já tem 24 datas confirmadas só nos Estados Unidos.

A turnê iniciou por Estocolmo e irá passar por Londres, Paris, Barcelona e Amsterdã. Da Europa, Beyoncé volta para a América do Norte com shows no Canadá e em mais de 24 estádios dos Estados Unidos. O último show da turnê — por enquanto — é no dia 27 de setembro em Nova Orleans, cidade na Luisiana.

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita.