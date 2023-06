Morre Anna Shay, estrela de 'Império da Ostentação', aos 62 anos

A bilionária Anna Shay faleceu aos 62 anos nesta segunda-feira (5). Conforme familiares, a causa do óbito foi um AVC. A estrela foi um dos grandes nomes do reality "Império da Ostentação" (Bling Empire), da Netflix. As informações são do site TMZ.

"Entristece nossos corações anunciar que Anna Shay, uma mãe amorosa, avó, estrela carismática e nosso raio de sol mais brilhante, faleceu aos 62 anos de idade decorrente de um AVC", detalhou um anúncio oficial da família ao portal TMZ.

Anna foi casada e divorciada quatro vezes. Ela deixou o filho Kenny Kemp, 29 anos, e netos.

Comunicado oficial "Anna nos ensinou muitas lições de vida sobre como não levar a vida muito a sério e aproveitar as coisas boas. Seu impacto em nossas vidas será esquecido para sempre, mas nunca esquecida".

Participação em reality

Anna se tornou uma celebridade nos Estados Unidos principalmente após aparecer na primeira temporada de "Bling Empire", em 2021. O reality mostra a vida de milionários de origem asiática que vivem no país.

Anna era a pessoa mais rica em "Bling Empire", pois herdou milhões de dólares do seu falecido pai, que enriqueceu como empreiteiro de defesa. Ela tinha descendência japonesa e russa.

A participante da mesma produção Kelly Mi Li deixou uma mensagem para a amiga: "Você é verdadeiramente única e sentiremos sua falta para sempre".