Harry entrou em contato com advogados para se divorciar de Meghan, diz especialista em realeza

A notícia de que o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle estão em processo de separação ganhou força após Lady Colin Campbell, renomada autora britânica, noticiar que o filho caçula do rei Charles III procurou advogados especializados em divórcio. O casal selou a união em maio de 2018.

A revelação aconteceu após a Duquesa de Sussex ter sido vista sozinha em baladas de Hollywood.

Entre as obras literárias da "autora real" está uma biografia, publicada em 2020, sobre os duques de Sussex, intitulada "Meghan and Harry: The Real Story".

Em entrevista concedida ao programa GB News, a especialista em realeza destacou que a crise existente no casal está próxima de ir para a justiça. "Há problemas no casamento há algum tempo", disse. “Ouvi de cinco fontes totalmente confiáveis que Harry contatou advogados há alguns meses”, destacou a autora britânica.

Segundo a especialista em dinastia Windsor, as últimas aparições públicas do casal não refletem os problemas internos do relacionamento.

“E, também, se houver problemas reais no casamento, o que parece haver, Harry vai ter muito trabalho para se livrar deles, porque ele tem sido muito aberto sobre todas as suas falhas e todo o uso de drogas [após a morte da mãe, a princesa Diana]”, ressaltou a escritora.