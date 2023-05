Meghan e Harry passam por crise no casamento, especula imprensa internacional

Especialistas na família real e a imprensa estrangeira especulam que Harry e Meghan Markle estão passando por uma crise no casamento. Segundo a mídia, o casal está mantendo a aparência apenas diante das câmeras.

Conforme a revista portuguesa Flash!, caso Harry e Meghan se separem, haverá uma “difícil, longa e feia batalha judicial” pela frente". A publicação apurou que Meghan fez fortes exigências ao marido, como pedir a guarda dos dois filhos, Lilibet e Archie, e uma grande quantia de dinheiro.

“A atriz americana irá fazer da vida do príncipe um inferno”, escreveu o veículo de comunicação.

“Meghan Markle, em caso de divórcio, iria exigir que Harry lhe pague vários milhões de euros para poder continuar a levar uma vida de luxo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um regresso à Inglaterra está completamente fora dos planos da antiga atriz. Ela só ainda não avançou com um pedido de divórcio, por não ter a sua independência financeira completamente assegurada”, acrescentou a Flash!.

Os boatos de crise ganharam força após o tabloide The Sun noticiar que Harry reservou um quarto de hotel para “fugir” das discussões com a esposa.

A autora de biografias de membros da realeza Angela Levin também falou sobre o assunto em entrevista à Sky News. Ela disse que Harry não está mais na casa da família. “Acho que é o começo do fim para ele. Meghan está se certificando de que ele esteja em uma situação desesperadora para que ela possa pegar as crianças. Ele está completamente isolado”, disse Angela.

A autora ainda descreveu Meghan como “uma planejadora e conspiradora cuidadosa”.

Acidente

Este mês, Harry e Meghan participaram juntos da premiação “Women of Vision”, em Nova York, nos Estados Unidos, na qual a duquesa de Sussex foi uma das homenageadas.

Após o evento, o casal sofreu uma forte perseguição de carros de paparazzi que terminou com múltiplas colisões. A mãe de Meghan também estava com os dois. Ninguém se feriu.

Além da crise no casamento, também se especula que Meghan esteja grávida do terceiro filho do casal.