Harry e Meghan se pronunciam após serem acusados de exagerar história sobre perseguição de paparazzi

Após Harry e Meghan Markle relatarem uma perseguição de carros de paparazzi, o jornal The New York Times sugeriu que o casal tinha exagerado a história. Isso porque a imprensa britânica e os meios de comunicação estadunidenses publicaram relatos conflitantes sobre a ocorrência. Nesta semana, os dois se pronunciaram, negando terem buscado marketing com a situação.

Conforme o Metrópoles, o príncipe e a atriz falaram sobre o caso através da porta-voz Ashley Hansen. Os dois declararam que a perseguição não foi inventada, nem dramatizada. Também afirmaram que a narrativa especulada é “abominável”.

O The New York Times apurou a história do casal, que declarou ter sofrido múltiplas colisões durante perseguição na última terça-feira (16). Porém, concluiu que houve um aumento da história a fim de conseguir a simpatia do público.

Além disso, a polícia de Nova York, o prefeito da cidade e um motorista que levou brevemente o casal em seu táxi minimizaram o perigo e a duração da suposta perseguição.

Acidente de carro da princesa Diana

Em 1997, a princesa Diana, mãe do príncipe Harry, morreu em um acidente, quando o motorista do carro em que ela estava fugia de uma perseguição de paparazzi em motos que tentavam fotografar o interior do veículo.

A porta-voz do casal ressaltou que a perseguição vivida na semana passada fez Harry reviver o trauma. Na época em que perdeu a mãe, o príncipe tinha 12 anos.