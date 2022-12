Site do Vaticano fica fora do ar após suposto ciberataque: 'acessos anormais'

O site do Vaticano ficou fora do ar na tarde desta quarta-feira (30), após "tentativas de acesso anormais" em um suposto ciberataque, segundo informações do serviço de imprensa da Santa Sé.

"Investigações técnicas estão em curso, devido a tentativas anormais de acesso à página web", comunicou na noite desta quarta-feira Matteo Bruni, diretor do serviço de imprensa do Vaticano, em entrevista à AFP.

Várias páginas da Santa Sé ficaram fora do ar. Até as 21h (horário de Brasília), o portal oficial, vatican.va, permanecia sem funcionar, mas já está sendo restabelecido.

Embaixador acusa Rússia

Andrei Yurash, embaixador ucraniano na Cidade do Vaticano atribuiu o ataque à Rússia. Este suporto ciberataque ocorre um dia após as autoridades russas expressarem sua "indignação" contra declarações recentes do Papa Francisco, que classificou como "cruéis" as minorias russas que participam da Guerra na Ucrânia.

"Geralmente, os mais cruéis talvez sejam os povos que são da Rússia, mas não são da tradição russa, como os chechenos, os buriatos, etc", disse Francisco em entrevista concedida para "America", uma publicação jesuíta americana.

"Os terroristas russos atacaram hoje as páginas do Estado do Vaticano", escreveu no Twitter o embaixador ucraniano na Santa Sé, segundo quem o suposto ciberataque foi "uma resposta às últimas declarações" do papa.