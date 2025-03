Duda Guerra revela como conheceu o namorado Benício Huck: 'Ficou dois anos tentando'

A influenciadora Duda Guerra, de 16 anos, revelou em entrevista ao podcast This Is UZ, do YouTube, como conheceu o namorado, Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica

Em um corte da conversa, que ainda não foi ao ar completamente, ela disse que o famoso passou dois levando foras seus.

“A gente se conheceu faz muito tempo. Acho que faz uns três anos assim e foi em resenha de amigos em comum. A gente se viu, assim, mas não rolou nada. E eu fico zoando ele porque ele ficou dois anos tentando ficar comigo, mas eu fiquei dando fora”, começou.

“A gente tinha uma amiga que era muito amiga dele e muito amiga minha também, que morava no meu condomínio. Então, ela sempre mandava: ‘Duda, ele está afim de você’. E eu falava: ‘Não, não quero’", relembrou Duda. Duda Guerra Influenciadora

Ela deu ainda detalhes do primeiro encontro em que rolou algo entre os pombinhos: “A primeira vez que a gente ficou foi na Sapucaí, no ano passado, e vai fazer praticamente um ano agora, e depois disso a gente nunca mais desgrudou".

“Começamos a namorar e estamos aí até hoje. Estamos há quase 10 meses, vai completar no dia 24. (O último aniversário de namoro) foi em Nova Iorque e foi muito legal. É muito legal que quando a gente fez um mês também comemorou em Nova Iorque. É muito bom”, finalizou a namorada de Benício.

A jovem e o segundo filho dos apresentadores começaram a se relacionar em fevereiro de 2024. Uma das primeiras aparições públicas do casal foi no Rock In Rio do mesmo ano.

Somente no Instagram, a influenciadora de moda e vida fitness já acumula mais de 400 mil seguidores.