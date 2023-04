Meghan Markle escreveu carta para rei Charles III sobre questões raciais na família real britânica

Meghan Markle enviou uma carta ao rei Charles III para falar sobre os preconceitos que viveu da família real britânica antes de ela e o príncipe Harry abdicarem dos laços. A informação é do jornal britânico The Telegraph.

A correspondência teria sido enviada depois da entrevista concedida pela ex-atriz e pelo duque de Sussex em março de 2021 à apresentadora Oprah Winfrey. Na ocasião, eles falaram sobre a preocupação da realeza com o tom de pele de Archie, primeiro filho do casal.

De acordo com os dois, havia "preocupações e conversas sobre o quão escura seria a pele dele quando nascesse". Nas palavras da duquesa, a família mantinha essas conversas com Harry, que as relatava a Meghan. Nomes dos envolvidos, contudo, não foram mencionados.

Conforme o The Telegraph, a carta foi enviada como uma resposta ao rei Charles. Ele entrou em contato com Meghan para expressar preocupação com as crescentes tensões na família, e que ele foi o único membro da realeza que mandou algum recado depois da entrevista.

Pouco amigáveis

O jornal também informa que a duquesa supostamente nomeou a pessoa que fez os comentários sobre Archie e que ela disse ao sogro que queria discutir preconceito racial inconsistente.

Legenda: Jornal britânico também informa que a duquesa supostamente nomeou a pessoa que fez os comentários sobre Archie Foto: Divulgação

Apesar das tentativas de diálogo, as relações na corte britânica continuam pouco amigáveis. O príncipe Harry vai desacompanhado de Meghan à coroação de Charles, que o formalizará como rei após a morte da rainha Elizabeth 2ª.

O evento acontecerá no dia 7 de maio, e terá shows de Katy Perry, Lionel Ritchie e Andrea Bocelli.