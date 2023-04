Influencer erra caminho para show da banda Kiss no Mineirão e vai parar a 23km do local

A influencer Débora Aladim errou o caminho para o estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, onde assistiria ao show da banda Kiss, na última quinta-feira (20). Pior: ela foi parar a cerca de 23 km do local, no município de Ibirité, Grande Belo Horizonte. O relato dela viralizou nas redes sociais neste sábado (22).

Segundo ela, o sistema de GPS que a guiava "levou-a" a um restaurante chamado Mineirão. "Tudo saiu conforme eu não esperava", brincou, ao compartilhar o fato para os mais de um milhão de seguidores nas redes sociais.

"Eu tenho um recado: você, cidadão de Ibirité que tem um restaurante chamado Mineirão e que pagou 'ads' para colocar o seu restaurante antes do estádio, você vai para o inferno", disse, em tom de brincadeira.

E a influencer Débora Aladim que ia pro show do Kiss no Mineirão e o GPS mandou ela pra Ibirité? pic.twitter.com/11LqYXJeJm — BH é Meu País (@BHeMeupais) April 22, 2023

Débora ainda dividiu o fato de ter saído uma hora antes do show para conseguir um bom lugar, feito claramente impossível nas condições em que se meteu. "Estou a 23 quilômetros do estádio onde o show vai acontecer. Eu vou 'coringar'. Todo castigo pra corno é pouco".

Muitos seguidores não apenas se identificaram com a situação como apontaram o fato de a influenciadora ter estudado na UFMG, cujo campus se localiza bem próximo ao estádio Mineirão.

"Você não está sozinha, Débora, eu consigo me perder a pé, imagina dirigindo", comentou um. "É difícil andar em BH. Me perco no estacionamento do shopping", dividiu outro.

Quem é Débora Aladim

Débora Aladim, 25, é uma influenciadora e historiadora mineira, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela começou a fazer videoaulas com 15 anos de idade para ajudar os colegas da escola.

Hoje, o canal no Youtube administrado por ela conta com mais de 3 milhões de inscritos. Débora fala para uma audiência jovem, com foco em educação e preparação para vestibulares.