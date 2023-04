Mateus Solano deixa Globo após 20 anos: 'Desafiador e estimulante'

Mateus Solano não é mais funcionário da Rede Globo. Após 20 anos, ele não teve o contrato renovado pela emissora logo está livre para participar de outros projetos. Trabalhos pontuais com o canal, porém, são possíveis.

"É desafiador e estimulante para mim estar aberto a novos projetos. A inquietude é base e força motriz para qualquer artista", disse durante entrevista. As informações são do portal f5.

Intérprete de personagens memoráveis – quem não lembra, por exemplo, do Félix, de "Amor à Vida", ou dos gêmeos Jorge e Miguel, de "Viver a Vida" – Mateus Solano é conhecido pela versatilidade e capacidade de transitar entre projetos exigentes.

Legenda: O ator na pele de Félix, em "Amor à vida": vilão amado Foto: Divulgação

O trabalho mais recente do artista na Globo foi como jurado da 3ª temporada do The Masked Singer Brasil, comandado por Ivete Sangalo. O programa dominical encerrou no último dia 9 de abril tendo Flay, que estava por trás da fantasia de DJ Vitória Régia, como a grande campeã.