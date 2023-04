Conheça o youtuber americano que comprou Ferrari de R$ 2 milhões apenas para destruí-la

O youtuber dos Estados Unidos, Whistlin Diesel, gerou polêmica ao comprar uma Ferrari, avaliada em mais de R$ 2 milhões de reais para destruí-la, em seu canal no youtube.

Lançada há cerca de dois meses, em 19 de fevereiro de 2023, a publicação no Youtube já conta com quase 9 milhões de visualizações e mais de 32 mil comentários. O influenciador tem 24 anos e acumula 5 milhões e 200 mil inscritos no canal.

No Instagram, o criador de conteúdo acumula quase 3 milhões de seguidores. Ele é conhecido por testar armas de fogo. Whistlin se autointitula CEO da destruição.

Conforme o Uol, em 2021, o influenciador ficou ferido após testar uma arma. "Não sei como sobrevivi", escreveu no Instagram na época do acidente. O criador de conteúdo possui uma coleção de carros de luxo. Em março viralizou também com vídeo da marca Tesla, de Elon Musk.

A DESTRUIÇÃO

No vídeo, Whistlin Diesel comenta sobre os processos que a Ferrari faz contra seus clientes. "A Ferrari é conhecida por processar seus clientes e também por carros esportivos vermelhos velozes. De qualquer maneira, agora eu possuo um!! O que eu pretendo fazer com isso? Vamos descobrir", dispara.

Justin Bieber foi banido pela marca de comprar carros após ferir o código de ética de proprietários. Durante o vídeo, o criador de conteúdo faz diversas atividades para destruir o carro. Dentre elas, jogando diversos objetos como escadas, pneu e material de construção.

Legenda: Influenciador americano que comprou Ferrari para destruí-la tem mais de cinco milhões de inscritos Foto: Reprodução

Nos comentários, uma internauta afirmou que o vídeo é motivo de felicidade. "Esse vídeo é a prova viva que dinheiro consegue, sim, comprar felicidade", pontuou.

Outro internauta criticou o vídeo no youtube do criador. "Sem noção esse vídeo. Faça algo com algum propósito social. Pelo amor de Deus. Faça uma doação com US$ 400.000. Faça esse dinheiro ter utilidade, por favor. A fome e outros problemas sociais serão reduzidos com consciência e boa vontade. Pessoas egoístas estão destruindo este mundo. Este vídeo é triste. Não é engraçado. Vergonha", escreveu.