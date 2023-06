Mel Maia aparece de aliança em meio a rumores de separação com MC Daniel

Em meio aos rumores de que o relacionamento com MC Daniel terminou, Mel Maia apareceu nos 'Stories' do Instagram, nessa terça (6) e quarta-feira (7), de aliança. A atriz, no entanto, não se pronunciou sobre o namoro.

Segundo o jornalista Leo Dias, amigos do casal garantiram que eles não estão mais juntos. Dias ainda afirmou que, pouco após publicar a informação, MC Daniel foi visto sem aliança pelas ruas de Paris, na França.

No entanto, a joia da grife de luxo Tiffany, avaliada em R$ 33 mil, foi mostrada pela atriz tanto quando ela estava na academia como quando estava em um passeio de moto com o pai.

Namoro

Mel Maia e MC Daniel assumiram o namoro no ano passado, após alegarem que eram apenas amigos. Eles teriam se beijado pela primeira vez durante um evento em que a atriz fez presença VIP. "Cheguei em Floripa, foi a primeira vez que a gente se beijou", disse o cantor, à época.

Legenda: A atriz e o cantor assumiram o namoro no ano passado Foto: Reprodução/Instagram

Contudo, há meses, o colunista Leo Dias publica que o casal está em crise, mas que não intencionava terminar.