Viih Tube comemora mudança de visual pós-parto: 'vão entender o que esse momento significa'

A influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube compartilhou o processo de mudança no visual nesta quarta-feira (7). Ela revelou que a transformação no cabelo deve ajudá-la a recuperar a autoestima, abalada em meio aos cuidados da filha Lua, de um mês e meio.

O vídeo de antes e depois mostra Viih conversando com seu cabeleireiro sobre a mudança. A influenciadora deu liberdade para o profissional fazer o que achasse que se parece com "a nova Viih".

"Meu maior sonho sempre foi ser mãe e acho que vai ser uma nova eu. Querendo ou não, você esquece um pouco de você. Toda mulher esquece um pouco dela para abdicar a vida pelo seu bebê", revelou Viih.

Segundo Viih, ela não estava mais se identificando com seu cabelo, suas roupas e seu estilo. "Parece que é um sentimento de luto que a gente sente quando o bebê nasce. E não tem nada a ver com o bebê, é como se a gente tivesse morrido e voltado", disse.

Viih Tube Influenciadora digital São dois meses que eu praticamente abandonei um pouco. E a gente tenta não fazer isso, mas é muito difícil, é muito cansativo. Então essa transformação não vai ser só cabelo, vai ser de vida

A influenciadora se emocionou com o resultado. "Eu posso ser bonita, eu sou bonita. Eu tenho tempo para me arrumar também", disse, alegre.

"Para algumas pessoas pode parecer exagero, mas para muitas mães que passaram pelos mesmos sentimentos difíceis que passei, vão entender o que esse momento significa", expressou.

Gravidez

Fruto do relacionamento com Eliezer, Viih Tube deu a luz à pequena Lua no dia 9 de abril, em São Paulo. Com um Instagram dedicado a ela, a bebê teve as primeiras fotos divulgadas no início de maio.

Viih e Elizer têm compartilhado em suas redes sociais o cotidiano da criação de Lua. Os dois optaram por não ter babá para cuidar de Lua nesse primeiro momento.

A influenciadora tem chamado atenção nas redes sociais pela forma como retrata a gravidez. Ela descreveu com muita sinceridade que os primeiros 15 dias com a filha foram desesperadores, revelando que achou que não tinha nascido para ser mãe.