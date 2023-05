Viih Tube faz relato após 1º mês de maternidade: ‘sentimentos difíceis'

A influenciadora Viih Tube publicou mais um relato de maternidade, dessa vez contando como foi o primeiro mês como mãe de Lua, fruto de seu relacionamento com Eliezer. Em um longo relato publicado no Instagram, nesta segunda-feira (22), ela descreveu com muita sinceridade que os primeiros 15 dias com a filha foram desesperadores e ela chegou a achar que não tinha nascido para ser mãe.

Viih ainda falou que se sentiu culpada até porque seus cachorros perderam a atenção.

“Eu me culpei porque os meus cachorros perderem a atenção. Não tinha nada a ver com a Lua, eu amava ela, mas estava muito cansada, com muito sono. Me culpei porque a minha produção de leite foi baixa”, desabafou, deixando claro que seu relato é sobre seu puerpério e que cada experiência é única.

Viih Tube Influenciadora “São muitos sentimentos difíceis de lidar ao mesmo tempo, com seus órgãos voltando para o lugar, com tudo se alinhando, hormônios à flor da pele, com muita coisa mesmo e um sentimento que aquilo nunca ia passar, que não é uma fase, que é eterno".

O pior foi pensado na primeira quinzena. "Parei e pensei: 'Meu deus! Acho que eu não nasci para ser mãe, não nasci para essa vocação”.

No último sábado (20), Viih publicou um video para mostrar aos seguidores da rede social como está o corpo um mês após parto. Desde o início da gravidez, a influenciadora está usando o espaço que tem na internet para compartilhar com os fãs com transparência as partes boas e os percalços da maternidade.