Preta Gil faz dueto com Ivete Sangalo em primeira apresentação após câncer; veja vídeo

A cantora Preta Gil subiu no trio da amiga Ivete Sangalo, nessa quinta-feira (8), em São Paulo. Juntas, as duas cantaram a música "Sinais de Fogo", um dos sucessos da filha de Gilberto Gil. "Eu ainda sei cantar", brincou a artista após a canção, emocionando o público do Complexo de Anhembi, onde aconteceu o evento.

VEJA APRESENTAÇÃO

Nas redes sociais, ela compartilhou o momento e agradeceu à amiga pela experiência e pelo apoio. "Obrigada por me mostrar que ainda sei fazer o que mais amo!", escreveu na publicação.

Esta foi a primeira vez que Preta apareceu em um palco publicamente, após pausar a carreira musical em janeiro deste ano para tratar um câncer no intestino.

A apresentação aconteceu na mesma semana que ela comemorou a realização da última sessão de radioterapia, parte do tratamento da doença.

Durante o evento, que contou com a apresentação de outros nomes da música, como Priscila Alcântara, Preta chegou a se emocionar e ir às lágrimas, chegando a ser amparada por Ivete.