Preta Gil celebra última sessão de radioterapia: ‘venci mais uma batalha’

Na terça-feira (6), após participar do programa “Mais Você”, Preta Gil fez a última sessão de radioterapia no tratamento que enfrenta contra um câncer de intestino. A própria cantora publicou um vídeo, no Instagram, celebrando o encerramento dessa fase. A artista ainda ganhou o carinho de amigos e da equipe médica do hospital onde realiza o tratamento.

“Última radioterapia. Venci mais uma batalha. Já deu certo, vamos para a próxima etapa”, escreveu ela na legenda das imagens, agradecendo aos médicos e amigos. O hospital ainda foi enfeitado com balões e várias fotografias da cantora.

Após a sessão, Preta Gil mostrou que reuniu alguns amigos como Fernanda Paes Leme, Gominho e Ju de Paulla, para comer sushi.

Rede de apoio

No “Mais Você”, a cantora celebrou a rede de apoio de amigos que tem tido durante o tratamento, e reforçou que o amor deles a cura. Preta citou o caso de Gominho, que largou o emprego em Salvador para acompanhar a amiga durante o processo.

“Ela foi comigo todos os dias na radioterapia. Queria agradecer todos os meus amigos, ao Gominho, que largou o emprego dele em Salvador para vir cuidar de mim. Esse amor de vocês me cura”, disse, muito emocionada.