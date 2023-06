Preta Gil nega ter tido relacionamento aberto com ex-marido: 'me confundindo com minha irmã’

Solteira desde o anúncio da separação de Rodrigo Godoy, em maio, Preta Gil negou que tivesse um relacionamento não-monogâmico com o ex-marido. Nos comentários de um perfil de fofoca no Instagram, uma internauta afirmou que o personal se apaixonou por outra mulher pois o casamento com a artista era aberto. A filha de Gilberto Gil explicou que a internauta estava a confundido.

“A Preta sempre disse que o amor era livre e o relacionamento dela sempre foi aberto. Ele se apaixonou pela outra”, escreveu a internauta. “Não, nunca tive relacionamento aberto. Você está me confundindo com minha irmã”, respondeu a artista, se referindo a Bela Gil.

Preta disse, em entrevista recente à revista Marie Claire que a decisão de se separar de Rodrigo Godoy partiu dela.

“Meu instinto de sobrevivência me fez querer me separar, mesmo eu estando com câncer, porque não estava me fazendo bem. E é machista achar que preciso ficar casada para ser cuidada. Por que o marido é mais importante que a mãe, o pai, a irmã, o amigo? Isso é um traço do patriarcado, que coloca essa importância tão grande no homem. Depois de um tempo, percebi que essa decisão é prova da profundidade do meu mergulho. Se, neste momento, não for para descer fundo, repensar, então para quê? Estou tendo uma segunda chance de viver e isso tem um propósito”, disse.

Em abril, circulou nas redes sociais um vídeo em que Rodrigo aparece em clima íntimo com outra mulher, que supostamente seria próxima de Preta, quando ele ainda era casado com a artista.

Não-monogâmica

Bela Gil, irmã de Preta Gil, chegou a revelar que viveu três relacionamentos “longos e profundos” enquanto era casada com o ex-marido, João Paulo Demasi. Eles eram adeptos ao relacionamento não-monogâmico.

Bela e João Paulo ficaram juntos por 19 anos e anunciaram a separação em janeiro.