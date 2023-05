Preta Gil confirma separação de Rodrigo Godoy após polêmicas: 'um caos'

Através das redes sociais, a cantora Preta Gil confirmou que o casamento com o personal trainer Rodrigo Godoy chegou ao fim. A declaração, feita nessa segunda-feira (22), ocorreu semanas após rumores apontarem suposta traição do profissional de saúde.

Nos stories, a artista compartilhou um pouco da rotina dos últimos dias com os seguidores, revelando como está e citando a separação. “Hoje voltei a trabalhar, muito de leve [...] depois de tantos meses parada, sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia. A quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e a separação, tudo ao mesmo tempo, um caos”, escreveu.

Preta já havia se pronunciado sobre o casamento, em abril, quando boatos de uma suposta traição do personal com a stylist da cantora tomaram conta da internet. Na ocasião, a filha de Gilberto Gil contou que a família estava evitando que notícias chegassem a ela, mas acabou tomando conhecimento do rumor.

“Infelizmente hoje eles não conseguiram mais me poupar da crueldade que está rolando na internet. [...] No meio das fofocas tem muitas mentiras, como, por exemplo, assuntos financeiros, rastreador no carro, trisal. No mais, as verdades estão vindo à tona, o que pra mim é muito doloroso e cruel".

No comunicado, ela ainda pediu que os seguidores a ajudassem a se proteger de “toda essa nojeira”, afirmando estar frágil devido ao tratamento oncológico, e precisando de “paz” para se recuperar. Na época, porém, não confirmou a separação.