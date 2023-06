Gilberto Gil comenta tratamento de Preta Gil contra câncer: 'é uma aflição'

O cantor Gilberto Gil chamou atenção dos fãs por uma forte fala sobre o estado de saúde de Preta Gil. Em entrevista a revista Veja, publicada nesta sexta-feira (2), ele falou sobre o que a herdeira vem passando com o tratamento contra o câncer.

"É uma aflição ver uma menina, uma filha que nem tem 50 anos, sofrendo de uma doença apavorante. Falo com a Preta o tempo todo, com os médicos, e leio a respeito. Ela vive cercada pela família e estamos reunindo forças e propósitos para lhe dar o melhor tratamento, renovar sua disposição e sua positividade espiritual. Juntamente a isso, temos de lidar com a ameaça da morte", declarou o cantor baiano.

Ainda em entrevista, Gil falou sobre a tentativa de entender a morte de formas diferentes. "Tenho dito palavras de resignação em relação àquilo que é inevitável, ao mesmo tempo que buscamos condições para a cura".

Estado de saúde

Preta Gil, 48, passou por mais uma sessão de radioterapia e também por exames de sangue na quarta-feira (31) "Estou bem, gente. Estou ótima", assegurou ela em redes sociais.

Nos stories do Instagram, a artista publicou um vídeo no qual apareceu deitada em uma cama de hospital. Ela foi até ao local acompanhada de alguns amigos. "Hoje vieram me acompanhar. Hoje é dia de exame de sangue, que eu faço toda semana. E tem radioterapia daqui a pouco. Está tudo bem, gente. Estou ótima", afirmou ela aos amigos e seguidores.