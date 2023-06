Sabrina Sato nega romance com ex-BBB Paulo André: ‘sem tempo pra pegar ninguém’

Após o colunista Lucas Pasin divulgar que Sabrina Sato estaria vivendo um romance com o ex-BBB Paulo André, a apresentadora usou o Instagram para negar a notícia. Na postagem, a artista deixou claro que tem se dedicado somente ao trabalho e à família.

“Semana toda gravando, trabalhando, cuidando da minha família e sem tempo para pegar ninguém”, escreveu ela na rede social, na noite de quinta-feira (1º).

Atualmente, Sabrina está dedicada a um novo projeto, o reality “Let Love”, que será transmitido no Multishow e no Globoplay, e que ela irá apresentar ao lado do ex-namorado João Vicente de Castro.

Fontes da coluna de Lucas Pasin teriam dito que Sabrina não queria tornar o romance com Paulo André público por conta da divulgação do programa, já que seus fãs ainda a “shippam” com João Vicente e isso aumentaria a audiência da atração.

Fim do casamento

A apresentadora anunciou o fim do casamento com Duda Nagle em março. Eles são pais de Zoe, e recentemente postaram uma foto juntos ao lado da filha, mostrando que continuam amigos.