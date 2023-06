'Garota RioMar' viraliza por tatuar nome de shopping de Fortaleza: 'amor da minha vida'

Uma jovem de 21 anos moradora de Fortaleza viralizou após criar um perfil dedicado ao shopping RioMar, no bairro Papicu, e mostrar que tem três tatuagens em homenagem ao estabelecimento. Autointitulada "A Garota RioMar", ela mostra sua rotina, que consiste em passar o dia no local, no Instagram.

Ela chama o shopping de "namorado" e diz que o local é o "amor de sua vida": "Todo esse meu amor pelo RioMar vem desde a construção e inauguração dele", conta ela em uma publicação no Instagram em maio.

Após o caso repercutir nas redes sociais, ela fez uma série de stories para explicar que passa o dia no RioMar e que faz um ano desde a primeira tatuagem. Ela conta que abre mão de tudo para poder ir ao local.

"'Você abre mão de tudo para ficar no shopping? Amizade, ou uma pesso que você pode beijar e curtir?' Sim. Minha amiga marcou um rolê fora do shopping e eu mandei ela ficar em casa, porque eu troco tudo para ficar no shopping", disse nos stories.

Relação com o shopping

No Instagram, a garota mostra as tatuagens, que reproduzem a fonte e a logomarca do RioMar. Ela também frequentemente faz as unhas na cor da identidade visual do shopping.

A jovem publicou sobre o dia que o Instagram oficial do estabelecimento repostou uma foto dela: "Muito obrigada por essa foto linda e maravilhosa que guardo com todo amor e carinho do mundo".

Em nota, o RioMar comenta que a cliente é uma frequentadora assídua e que já esteve em contato com a equipe.

"[...] em outro momento, foi recebida e agradecemos seu afeto pela marca. Procuramos sempre receber e atender a todos os nossos clientes da melhor forma", diz o shopping.

O Diário do Nordeste tentou contato com a jovem, mas não obteve retorno.