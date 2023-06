Helena Rizzo teve ânsia de vômito com baião de cearense no Masterchef; veja vídeo

O baião de dois preparado por Leonardo na edição do 'MasterChef Brasil' desta semana, na Band, foi duramente criticado pelos jurados. Depois de disparar a frase "vai querer ensinar um cearense a fazer baião?" para o chef francês Érick Jacquin e ser aclamado nas redes sociais pelos telespectadores conterrâneos, o competidor apresentou uma versão do prato com lombo de cordeiro ao molho shoyu que desagradou todos os técnicos, especialmente Helena Rizzo.

O episódio foi ao ar na terça-feira (30). Nesse mesmo dia, Rizzo concedeu entrevista ao site da Band para comentar as apresentações do episódio e, sem citar nomes, disse que "tiveram mais pratos ruins do que bons". "É raro a gente comer comida ruim, porque os ingredientes aqui são sempre muito bons, mas teve gente que misturou [os ingredientes] de um jeito muito esquisito e teve um prato que me deu até um pouco de ânsia", relembrou a chef.

No momento em que Leonardo apresentou a sua versão do baião de dois aos jurados, Jacquin o questionou sobre a utilização do molho shoyu como substituto do sal. O cearense, então, respondeu que foi para "dar uma escurecida" no prato. "Algumas pessoas têm um certo preconceito em comer carneiro, ainda mais no ponto certo, rosado. Então, posso dizer que é uma forma de tentar 'enganar' quem está comendo", justificou. A atitude não foi bem vista. Veja:

"Está muito bom. Muito bom para ir para a prova da eliminação", disse Jacquin. "O mais importante é a gente ter uma relação honesta com o ingrediente. Se você quer exaltar o cordeiro, você tem que fazer as pessoas se encantarem com o cordeiro e saberem o que estão comendo, não usar disfarces", acrescentou o chef Rodrigo Oliveira.

Helena Rizzo, por sua vez, sentiu ânsia assim que levou o garfo à boca, e resumiu a sensação: "Tá bem ruim".

Prova da eliminação

Embora tenha ido para a prova da eliminação, que consistiu em preparar um bolo de crepe, e não tenha tido um dos melhores resultados — ele fez um bolo de crepe com creme de tangerina —, Leonardo conseguiu se manter na disputa.

O eliminado da semana do 'MasterChef Brasil' foi Danilo.