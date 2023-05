​Quem saiu do MasterChef ontem? Veja como foram as provas desta terça (30)

Danilo foi o segundo participante eliminado da 10ª temporada do MasterChef. O caminhoneiro não agradou os jurados ao escolher frutas e chocolate para rechear um bolo de crepe, prato que era a prova principal da noite dessa terça-feira (30).

A dificuldade em escolher os ingredientes que deveriam compor a receita da sobremesa foi um dos fatores apontados pelo próprio competidor sobre o baixo desempenho. Outro fato que também contribuiu para o abalo dele foi algo pessoal: o pai sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) recentemente, chegando a ficar oito dias hospitalizado. "Não conseguia me concentrar", confessou ao portal da Band.

PROVAS DO PROGRAMA

No primeiro desafio da noite, os participantes tiveram uma aula de como preparar baião de dois, com o especialista em culinária sertaneja Rodrigo Oliveira. A partir da receita do chef, os cozinheiros amadores fizeram uma releitura do prato.

Ashanti e Emanuel foram os melhores avaliados da dinâmica, ao apresentarem versões da receita sem carne. A atriz levou o pin de vencedora. Leonardo, Seiji, Luma e Wilton foram os destaques negativos da prova, indo direto para a competição de eliminação.

Já os demais seis participantes tiveram a oportunidade de escapar da eliminação ao preparar três bifes de carne bovina em diferentes pontos de cozimento (mal-passado, ao ponto e bem-passado). Somente Camila conseguiu se salvar, subindo para o mezanino.

Os competidores com pior desempenho nas duas provas anteriores se enfrentaram na preparação de um bolo de crepe. Enquanto Wilton agradou os jurados e garantiu um pin dourado, Danilo e Gizele foram os destaques negativos. A falta de equilíbrio entre os ingredientes acabou colocando fim à trajetória do caminhoneiro na atração.