'Menina do bambu' se desculpa com Silvio Santos 40 anos após piada

A garota que respondeu a piada "E o bambu?" para o apresentador e empresário Silvio Santos foi encontrada após campanha do SBT nas redes sociais. Daiza esteve, nesta terça-feira (30), nas gravações do especial de 60 anos do Programa Silvio Santos nos estúdios da emissora e se desculpou com o "homem do baú".

"Quero pedir em público desculpas ao nosso Silvio", contou Daiza que "ministra a palavra" para cerca de 600 pessoas toda a semana.

A piada aconteceu durante o programa "Domingo no Parque", em 1985. Conforme o site Notícias da TV, a mulher é evangélica e mãe de família. Silvio Santos, contudo, não esteve nas gravações e Patricia Abravanel comandou a atração.

Filha do apresentador, Patrícia foi responsável por entrevistar Daiza. "A gente te achou. Ela é a famosa menina do bambu, a que está no Tik Tok de todo mundo", disse a herdeira, em relação ao meme.

A dona do meme disse que essa atitude é contrária ao que hoje acredita. "Nunca foi da minha vontade me manifestar, há anos essa piada soa de forma engraçada. Mas vai contra os princípios que tenho", contou.

Na época, Daiza ainda levou uma bronca da mãe e da professora que acompanhava a turma pela pergunta. "Eu tinha apenas oito anos, repetia apenas o que ouvia", relatou.

Entenda o meme

Aos oito anos, Daiza participou de um quadro do programa "Domingo no Parque" que incentivava crianças a contar anedotas.

A menina que viralizou, Silvio perguntou: Qual a diferença entre o poste, a mulher e o bambu?". O poste dá a luz em cima, a mulher dá luz embaixo. E então, o apresentador questionou, "e o bambu?". Daizia respondeu: "enfia no seu c*?", fazendo a plateia inteira rir.

O apresentador retrucou e a chamou de "boca-suja" e "sem vergonha".