Sabrina Sato e Duda Nagle posam juntos pela primeira vez dois meses após separação

Sabrina Sato e Duda Nagle apareceram juntos pela primeira vez em uma foto após anunciarem o término do casamento de sete anos, em março deste ano. Na imagem publicada pela apresentadora nos Stories, nesta terça-feira (30), os dois posam com a filha, Zoe, dentro de um caro.

Sabrina legendou a imagem com um coração e um emoji de dois dedos. Sabrina ainda publicou outra foto com Zoe, uma selfie, também dentro do carro. Aparentemente, mesmo com o fim do relacionamento, a apresentadora e Duda mantiveram a amizade.

Término

Duda e Sabrina confirmam o fim do casamento com um comunicado publicado em suas redes sociais, no dia 21 de março.

“Este comunicado é difícil, mas necessário. Eu e Duda estamos terminando o nosso relacionamento. Será melhor para nós dois. Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha”, escreveu Sabrina na época.

Antes de separarem, no início de março, o ex-casal chegou a viajar para os Alpes Franceses na companhia da filha.