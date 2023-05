Sabrina Sato publica foto ao lado de João Vicente e fãs shippam retorno do casal

Sabrina Sato publicou no Twitter, nesta sexta-feira (19), uma foto ao lado do ex-namorado João Vicente de Castro com uma legenda sugestiva e os fãs logo começaram a shippar um possível retorno do casal. “Estou doida para contar para vocês. Né, João Vicente de Castro”, publicou Sabrina.

Os dois namoraram em 2013, para quem não lembra, e muita gente torce para um retorno. “Não é por nada não, mas eu shippo viu”, escreveu uma fã na rede social. “Eu vou shippar, viu. Ele era tão incrível com ela”, publicou outro.

Veja vídeo

Apesar da torcida, o post era para divulgar um novo trabalho. Em seguida, Sabrina revelou que irá comandar, ao lado de João Vicente, um novo reality do Globoplay e do Multishow, o “Let Love”, que terá relacionamentos como tema.

“Nada melhor que encarar esse desafio com um ex-namorado que virou um grande amigo: João Vicente. Podem ter certeza que todo mundo vai se divertir com nosso novo projeto”, disse ela sobre o programa.