CAPTEI: Origem Fortim- Entrega da A&B Incorporações redefine padrões no mercado imobiliário cearense

Na tarde de sábado, 28, a A & B Incorporações realizou a tão aguardada entrega do empreendimento Origem Fortim, um marco no Litoral Leste do Ceará. Após três anos de expectativas e grande entusiasmo dos investidores, o projeto, que reúne moradias à beira-mar, foi inaugurado, trazendo uma proposta inovadora de “Moradia de Design”.

No evento, atrações especiais: o chef francês Emmanuel Ruiz, premiado com uma estrela no Guia Michelin, foi responsável pelo menu gastronômico, enquanto rolava o sax de Edy Félix, Dj Romulo Bravo e a atração final que foi o músico Davi Cartaxo com uma seleção musical diferenciada para o momento.

Legenda: Aristarco Sobreira, Axelle e Emmanuel Ruz Foto: LC Moreira

Legenda: Edy Félix Foto: LC Moreira

Legenda: DJ Rômulo Bravo Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Cartaxo Foto: LC Moreira

O sucesso do Origem Fortim foi consagrado com a conquista do 20º Prêmio da Construção 2023 do Sinduscon Ceará, na categoria Projeto Arquitetônico do Ano e desde sua inauguração, o empreendimento já se destaca como uma excelente opção de investimento, valorizando ainda mais o mercado imobiliário da região.

Legenda: Aristarco Sobreira com os colaboradores Foto: LC Moreira

O empreendimento Origem Fortim, projetado por Greg Bousquet, Carlos Fortes, Renata Tilli e Brenda Rolim, integra a arquitetura ao ambiente natural de forma harmoniosa e sustentável. A aplicação do Diagrama de Voronoi garante privacidade e valoriza o ecossistema local, com vegetação utilizada em cercas-vivas para proteger cada residência.

Legenda: Aristarco Sobreira, Nara Oliveira, Brenda Rolim e Pablo Guterres Foto: LC Moreira

A entrega do Origem Fortim marca, portanto, não apenas a conclusão de um empreendimento imobiliário inovador, mas também o início de uma nova fase para o Litoral Leste do Ceará. Com sua proposta de “Moradia de Design”, integração com a natureza e visão sustentável, o projeto promete redefinir os padrões para futuros empreendimentos na região, tornando-se um verdadeiro marco no mercado imobiliário cearense.

Durante o discurso, Aristarco Sobreira ficou bastante emocionado. Com a voz embargada, celebrou um momento de grande alegria ao ver um sonho se tornar realidade. Entregou o empreendimento eleito o melhor projeto do Ceará em 2023 pelo SINDUSCON e CAU, destacando a obra como uma verdadeira obra de arte com origem no Fortim. Em suas palavras, reforçou a paixão e dedicação dos engenheiros, que não são apenas construtores, mas criadores de sonhos e relacionamentos sólidos. Citando Vinicius de Moraes, ele exaltou a importância da determinação e paixão para alcançar grandes conquistas e enfrentar desafios.

Legenda: Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

“Para se ter um grande amor é preciso muito peito. Peito de remador”. Vinicius de Moraes Poeta

Aristarco expressou gratidão aos stakeholders e à equipe talentosa, destacando que o sentido da vida e da engenharia vai além das obras físicas, englobando a construção de legados e relacionamentos significativos e enriquecedores.

Legenda: Descerramento da Placa Foto: LC Moreira

Em tom inspirador, concluiu dizendo que a felicidade e realização vêm de criar arte em meio à natureza, ao lado de pessoas simples e artísticas, perpetuando desafios e alegrias incomensuráveis.

Veja mais momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Aristarco e Denise Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira e Paulo Goetze Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco e Denise Sobreira, Cynthia Melo e André Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana e Zé Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Cartaxo, Aristarco e Denise Sopbreira e Waldemar Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Everardo e Marília Lucena Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Montenegro e Manu Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Daniel Oliveira, Dali Baião e Vitim Folia Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Guterres, Anik Mourão e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Sobreira e Patrícia Bellaguarda Foto: LC Moreira

Legenda: Nara Oliveira, Aristarco Sobreira e Tammy Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Pablo Guterres, Nara Oliveira e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Acelino Mentor e Jessica Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Denise Sobreira, Carol Barreira, Lucinha Wolff e Ivana Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Dudu Farias e Michelle Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Mara Araújo e Fabiano Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Egon Milla, Aristarco Sobreira e Stênio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Lobato, Celma Roorda, Carlos, Helena e Guistavo Lobato Foto: LC Moreira

Legenda: Joana e Airton Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Gadelha e Brenda Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando e Carol Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: João e Letícia Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Acelino Mentor e Cynthia Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Lima e Arnaldo Lopes Foto: LC Moreira

Legenda: Airton e Joana Aguiar, Afonso Vidal, Aristarco Sobreira, Francisco Guarner e José Maria Zanoki Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Bitencurt, Karina Soares, Denise Sobreira, Neyliane Souza e Luis Paulo Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Omar Albuquerque, Tammy Sousa, Lucinha Wolff e Lucas Novaes Foto: LC Moreira

Legenda: André e Denise Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Kel Oliveira e Paulo Siqueira Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Érika e Paulino Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira e Omar Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Mariana Montenegro e Rodrigo Bitar Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira e Mano Rola Foto: LC Moreira

Legenda: Arnaldo Lopes, Adriana Lima, Joana e Airton Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: João Luiz e Caroline Bezerra e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco e Denise Sobreira, Solange e João Carlos Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Brenda Rolim, Aristarco Sobreira, Fernanda Nabuco e Rodrigo Zonelli Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco e Denise Sobreira, Cristiana Pessoa e Nelton Bayer Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco e Denise Sobreira e Francisco Guarner Foto: LC Moreira

Legenda: José e Ivana Guedes, Aristarco e Denise Sobreira, Carol e Fernando Barreira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Lobato, Celma Roorda, Denise e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Patricia Grenfel e Giuseppe Lira Foto: LC Moreira

Legenda: Walter Fernandez, Michelle Holanda, Vitim Folia e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: André Sanguinette, Aristarco Sobreira e João Paulo Maciel Foto: LC Moreira

Legenda: José Liberato, Vléria Oliveira, Denise e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ania e Renê Freire Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira e Rodrigo Donelli Foto: LC Moreira

Legenda: Zakaaria Bezemar, Vitim Folia e Daniel Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Teixeira e Lorena Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Aristarco Sobreira, Cris e Leticia Holanda e Fábio Rodrigues Foto: LC Moreira

Legenda: Davi Sobreira Celina Santos e Vládia Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Kelianma, Marcus, Luciana, André, Natasha e Clarissa Aquino Foto: LC Moreira

Legenda: Elder Abreu, Denise e Aristarco Sobreira e Jaqueline Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Karla Rolim e Stênio Quinderé Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Moreira, Kátia Souza, Denise e Aristarco Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Ripácia, Denise, Aristarco e Denise Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Medeiros, Tiago Martins, Aristarco e Denise Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: José e Ivana Guedes, Fávio Hillui, Aristarco e Denise Sobreira Foto: LC Moreira

Legenda: Vitim Folia, Aristarco Sobreira, Fábio Hilo, Dudu Farias, Stênio Quinderé e Fabiano Porto Foto: LC Moreira

Legenda: Caio Belo Foto: LC Moreira

Legenda: Cerimonial Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Gadelha, Vládia Sobreira e Brenda Rolim Foto: LC Moreira

Legenda: Rip[acia, Vládia, Aristarco, Elvia e Denise Sobreira Foto: LC Moreira