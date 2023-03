Sabrina Sato agradece carinho dos fãs após separação de Duda Nagle

Sabrina Sato foi às redes sociais, nesta sexta-feira (24), agradecer o apoio que tem recebido dos fãs após o anúncio do fim do casamento com Duda Nagle. Nos 'Stories' do Instagram, a apresentadora publicou uma imagem de um céu azul, com poucas nuvens, e escreveu: "Sinto a energia positiva e o acolhimento de vocês".

Ela também disse que as manifestações de carinho dos seguidores "aquecem o coração".

Legenda: Sabrina publicou a postagem de agradecimento em seus 'Stories' do Instagram. Foto: Reprodução/Instagram

Até a tarde desta sexta, a postagem de Sabrina para anunciar o término tinha recebido mais de 30 mil comentários, a maioria em apoio à apresentadora.

Compartilharam emojis de coração na publicação personalidades como, por exemplo, o ator Rômulo Estrela, a modelo Gisele Bündchen, a ex-BBB Thais Braz, a apresentadora Tata Werneck, a cantora Gabi Martins, o influenciador digital Yarley e muitos outros.

Fim do casamento

O casamento de Sabrina Sato e Duda Nagle chegou ao fim publicamente na última terça-feira (21), quando o casal divulgou notas em suas redes sociais para informar o término e garantir que seguiria unido na criação da filha, Zoe, 4.

No dia, seguidores do ator e da apresentadora compararam os textos e criticaram a postura de Duda, que atribuiu o fim ao fato de ambos terem "valores" diferentes e pediu desculpas "ao papai do céu" por não ter seguido com o matrimônio.