Antes de separação, Sabrina Sato e Duda Nagle viajaram para Alpes Franceses com a filha

Sabrina Sato e Duda Nagle anunciaram, nesta terça-feira (21), a separação após cerca de sete anos juntos. No início do mês de março, no entanto, os dois viajaram juntos para os Alpes Franceses na companhia da filha, Zoe, de 4 anos.

“ZoZo está se divertindo muito na neve. E a mamãe e o papai estão amando acompanhar tantas descobertas”, escreveu Sabrina, em uma sequência de fotos publicadas em 5 de março. Em uma das imagens, o casal aparece sorridente ao lado da filha.

Em post publicado hoje, Sabrina disse estar terminando o casamento com Duda, pois “será melhor para os dois”. “Deixamos de ser um casal, mas continuamos juntos no amor e no cuidado com a nossa filha”, escreveu.

Já Duda disse que ele e Sabrina têm “valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar”.

Construção

Há cerca de um mês, em entrevista à Quem, Duda falou sobre o casamento com Sabrina, e disse que o sucesso da união era uma construção diária.

“Acho que é uma construção. Os dois têm que separar uma energia, vontade e motivação. Aprendi há muitos anos com a minha primeira professora de teatro: 'primeiro você escolhe, depois você ama'. O amor é uma coisa construída, e a manutenção do amor tem que ser todo dia. Os dois têm que estar motivados nesse sentido. É difícil para todo mundo. Estaticamente falando, os casais nunca se separaram tanto”, disse na época.