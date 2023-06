Al Pacino pediu teste de DNA para confirmar paternidade de filho da namorada

O ator Al Pacino pediu que a produtora Noor Alfallah, grávida de oito meses, fizesse um teste de DNA para comprovar a paternidade do bebê. De acordo com o site americano Showbiz411, o status do relacionamento entre os artistas ainda é incerto, e a estrela de Hollywood teria solicitado o exame ainda no início da gestação.

Al Pacino, de 83 anos, e Noor Alfallah, de 29, foram flagrados jantando juntos em abril do ano passado, aumentando os rumores sobre o namoro. No entanto, conforme a publicação, fontes próximas a eles afirmaram na última terça-feira (30) que o par “não tem relacionamento” e não está atualmente junto.

Segundo uma das fontes, Pacino “pensou, na verdade, que o relacionamento deles havia acabado há muito tempo” e que teve “advogados trabalhando nisso por meses”.

FILHOS DE AL PACINO

Al Pacino já é pai de outros três filhos: Julie Marie, de 33 anos, fruto do relacionamento com sua ex-namorada Jan Tarrant, e os gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D'Angelo, com quem namorou entre 1997 e 2003.

NOOR ALFALLAH

Conforme o TMZ, Noor Alfallah já se relacionou com Mick Jagger e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen.