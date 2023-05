Al Pacino, de 83 anos, anuncia gravidez da namorada, de 29

Al Pacino, de 83 anos, vai ser pai pela quarta vez. A namorada do ator, Noor Alfallah, de 29 anos, está grávida de oito meses, de acordo com informações da revista People.

Eles estão juntos desde abril do ano passado, quando foram flagrados jantando juntos, aumentando os rumores sobre o relacionamento.

Em relação à paternidade, o artista já havia revelado em entrevista à revista The New Yorker a dificuldade em estar longe dos filhos.

"Eu sou responsável por eles. Eu sou parte de suas vidas. Quando eu não estou, é triste para mim e para eles. Então isso faz parte da gestalt. E eu ganho muito com isso. Isso tira você de si mesmo", disse o ator, em 2014.

Al Pacino já é pai de outros três filhos: Julie Marie, de 33 anos, fruto do relacionamento com sua ex-namorada Jan Tarrant, e os gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D'Angelo, com quem namorou entre 1997 e 2003.

Conforme o TMZ, Noor Alfallah já se relacionou com Mick Jagger e com o investidor bilionário Nicolas Berggruen.