Lana Del Rey visita comunidade indígena no Amazonas e participa de dança tradicional; veja vídeo

A cantora Lana Del Rey visitou a comunidade indígena Tatuyo, localizada às margens do Rio Negro, próximo à Manaus, no estado do Amazonas. A artista aproveita o intervalo entre os shows marcados no Brasil para conhecer mais sobre a cultura local.

Após se apresentar no Rio de Janeiro, no dia 27 de maio, a estrela pop viajou para a região Norte do País, onde surpreendeu os fãs ao conhecer o grupo de povos originários.

VEJA MOMENTO

A intérprete do sucesso "Summertime Sadness" chegou a participar de atividades com os indígenas, como danças tradicionais, que costumam ser apresentadas a turistas e visitantes. As informações são do portal A Crítica.

O momento foi registrado pela influenciadora digital indígena Maira Gomez, também conhecida como Cunhaporanga, que costuma compartilhar a rotina e os costumes da comunidade. Nas imagens, a cantora aparece realizando os passos de uma dança tradicional.

"Alguém disse Lana Del Rey visitando a nossa comunidade indígena Tatuyo? Visita inesperada", comentou a criadora de conteúdo na publicação das redes sociais.

Neste sábado (3), a cantora se apresenta na edição do festival MITA em São Paulo. Além dela, participam do evento neste dia artistas como Duda Beat e Natiruts.