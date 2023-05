Lana Del Rey abre show de peruca loira no Mita 2023 e manda recado: 'Deus te abençoe, Brasil'

No melhor estilo Marilyn Monroe, a cantora Lana Del Rey fez um grande retorno aos palcos do Mita 2023, no Rio de Janeiro. Após pedir para que a transmissão do show fosse atrasada em 30 minutos, a americana começou a performance com um recados aos fãs brasileiros.

Logo no início da apresentação, a frase "Deus te abençoe, Brasil" foi projetada em telão — antes da artista entrar para a primeira música.

Em seguida, ela trocou figurino no palco mesmo. O loiro estilizado deu lugar ao cabelo natural de Lana Del Rey, o vestido preto também foi substituído por um modelo de estampa florida.

No momento da mudança das peças de roupa, o público foi a loucura e gritou: 'Gostosa!'

Repertório

Após o sucesso "A&W", logo no início do show Lana Del Rey também cantou "Young And Beautiful". A música foi feita para a trilha sonora do filme "O Grande Gatsby" (2013).

Outra escolha do setlist foi "Flipside", música do disco "Ultraviolence" (2014). Uma curiosidade é que a canção não está disponível no Brasil.