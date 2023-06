Wolf Maya nega envolvimento sexual com Alexandre Frota após fala do ator

Wolf Maya se posicionou pela primeira vez após Alexandre Frota dizer que o diretor quis forçar relação com ele nos bastidores da novela da Globo “Livre para Voar”, em 1985. Ele mencionou em entrevista ao site de Hugo Gloss os trabalhos que fez com Frota e reforçou que não precisou de nenhum envolvimento sexual com artista para isso.

“No passado, o Alexandre fez comigo seus melhores trabalhos como ator e não precisei comê-lo para isso. Fomos amigos. No presente, ele se tornou essa pessoa deplorável e perdeu todos os amigos. Inclusive os de Brasília”, disse.

A declaração de Alexandre Frota sobre Wolf Maya foi dada ao podcast “Não é Nada Pessoal”. Na época, segundo o artista, o elenco da trama passou um tempo morando em Poços de Caldas, em Minas Gerais, devido às gravações, onde a situação teria ocorrido.

Apesar do episódio, o ator disse que se tornou amigo de Wolf Maya e eles nunca mais tocaram no assunto. “Depois disso fiz outros trabalhos com eles, fiz [a peça] ‘Blue Jeans', e ele nunca tocou no assunto comigo”, concluiu Frota.