Alexandre Frota diz que Wolf Maya quis forçar relação com ele nos bastidores de novela

O ator Alexandre Frota relatou, durante entrevista ao podcast “Não é Nada Pessoal”, que o diretor Wolf Maya teria tentado fazer sexo com ele nos bastidores da novela da TV Globo “Livre para Voar”, em 1985.

Na época, segundo o artista, o elenco da trama passou um tempo morando em Poços de Caldas, em Minas Gerais, devido às gravações.

Em um dia de produção, Wolf teria convidado Alexandre para ir ao quarto dele. “O Wolf correu atrás de mim. Me chamou lá no quarto, fui trocar uma ideia com ele... Veio com aquele papo, 'tira a calça aí', o caramba, e eu meio que corri assim por dentro do quarto... [Falei:] 'P* Wolf, tá louco?'. E aí peguei e consegui sair do quarto, ele estava de roupão. Ele vai ficar p* de eu falar isso”, contou Alexandre.

Apesar do episódio, o ator disse que se tornou amigo de Wolf Maya e eles nunca mais tocaram no assunto. “Depois disso fiz outros trabalhos com eles, fiz [a peça] ‘Blue Jeans', e ele nunca tocou no assunto comigo”, concluiu.